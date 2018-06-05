Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня

05.06.2018 08:55

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 5 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута нет очереди, в Горловку 50 авто.

Марьинка в сторону Курахово нет очереди, в Донецк 40 авто.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 60 авто, в Донецк 20.

Гнутово в оба направления по 20 авто.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

8:20 Зайцево, в 6:30 заехали, в 8:05 проехали. Горловка.

КПВВ «Марьинка»

05:22 На Курахово из Донецка авто до начала моста.

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных

КПВВ «Гнутово»

Нет данных