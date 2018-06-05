Последние новости раздела
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Запущенный Донбасс придется лечить Украине07:48
- У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках07:42
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?07:34
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"07:24
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня
05.06.2018 08:55
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 5 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута нет очереди, в Горловку 50 авто.
Марьинка в сторону Курахово нет очереди, в Донецк 40 авто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 60 авто, в Донецк 20.
Гнутово в оба направления по 20 авто.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
8:20 Зайцево, в 6:30 заехали, в 8:05 проехали. Горловка.
КПВВ «Марьинка»
05:22 На Курахово из Донецка авто до начала моста.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
Нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
Читайте также:
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Запущенный Донбасс придется лечить Украине07:48
- У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках07:42
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?07:34
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"07:24
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса21:15
- В Авдеевскую промку будут возить туристов20:30
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июня08:55
- Путин ответил, при каких условиях Крым вернется к Украине08:47
- В Горловке заметили огромную колону военной техники, которая двигалась по центру города08:39
- "Я простой человек": террорист Губарев вызвал дикий хохот в Сетях рассказом о "большом хозяйстве"08:01
- Запущенный Донбасс придется лечить Украине07:48
- У Захарченко в Донецке отправился "на подвал" командир террористов "Дядя Вася", отвечавший за "передок" в Песках07:42
- Пропагандист боевиков «ДНР» Прилепин собирается покинуть Захарченко?07:34
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"07:24
- 4 наиболее мстительных знака Зодиака22:46
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир