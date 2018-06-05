В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко

05.06.2018 15:02

Бензиновый «кризис» в «ДНР» не на шутку возмутил жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов. Жители временно оккупированных территорий находятся на грани бунта и уже в открытую требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и компании. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В соцсетях и не только всё чаще появляются призывы и требования к уходу главаря «ДНР» Захарченко и его «правой руки» «министра доходов и сборов» «Ташкента». Кроме того, люди уже не верят бесконечным угрозам «наступлением» и открыто заявляют, что народ прозрел:

«Вот наши «доблестные» самопровозглашенные власти молчат по ситуации с топливом и ничего народу не обьясняют, что дальше будет, к чему готовится, к земле может? Чем вы там занимаетесь, Захары, Ташкенты? Ещё продукты осталось чтоб пропали… За то по телеку пропаганду для бабушек нести не перестают. Если не можете руководить спекулянтами и областью(половинкой) уходите прочь, дайте людям жить! И хватит запугивать народ фейковыми наступлениями, а то это уже начинает казаться единственным вариантом при котором нормальная жизнь может вернуться. Донецкий народ не так уж и глуп!!!»,

«Бензин будет уже на следующей неделе. В Донецке была проверка из России, она через два дня уезжает. После этого и бензин появится. Просто пока они здесь были, никто не мог у них под носом махинации проводить — а бензин к нам поступает именно так»,

«Подслушано Донецк, лол, проблема в том, что отсутствие ГСМ может привезти к росту цен на общественный транспорт или его сокращение. Так что даже у кого нет авто должны быть безразличными»,

«Почти угадал, только не посколько закупать, а какую цену ставить, что бы на следующую закупку хватило. Короче, бенз просто не выставляют в продажу, а тупо хранят на складах, ждут когда стабилизируется цена в РФ».

«Похоже народ начинает прозревать что их на…ли. Причем по обе стороны. Ахаха. Не прошло и пяти лет. Совпадение? Не думаю».

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