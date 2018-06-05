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Архив - Донецкая область

В Горловку массово прибывают военные из РФ

05.06.2018 14:27
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В Горловку массово прибывают военные из РФ

В оккупированную Горловку массово прибывают кадровые военные из Российской Федерации. Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщил источник в т.н «силовых ведомствах ДНР».
«В связи с проведением в РФ чемпионата по футболу, в Горловку, на протяжении недели, зашло более 230 военных. Как понимаю они будут, в этот период, следить за порядком в городе. Так же зашли эшелоны и в другие города ДНР. Новые военные не подчиняются ни руководству ДНР, ни командованию из России. У них особое распоряжение.», — сообщил источник



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Горловка, военные, ДНР
 
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