В Горловку массово прибывают военные из РФ

05.06.2018 14:27

В оккупированную Горловку массово прибывают кадровые военные из Российской Федерации. Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщил источник в т.н «силовых ведомствах ДНР».

«В связи с проведением в РФ чемпионата по футболу, в Горловку, на протяжении недели, зашло более 230 военных. Как понимаю они будут, в этот период, следить за порядком в городе. Так же зашли эшелоны и в другие города ДНР. Новые военные не подчиняются ни руководству ДНР, ни командованию из России. У них особое распоряжение.», — сообщил источник