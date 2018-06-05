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В Лимане в жилой дом бросили три гранаты

05.06.2018 13:47
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В Лимане в жилой дом бросили три гранаты

В Лимане (Донецкая область) во вторник, 5 июня, около 2-х часов ночи злоумышленники бросили три гранаты в жилой дом, где проживают четыре человека. Об этом говорится в сообщении полиции области, информирует 112.
"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.
"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для установлению злоумышленников и их задержания. Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления.
Сейчас инцидент квалифицирован как "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
В то же время местные СМИ сообщают о том, что гранаты бросили в дом участника проукраинских акций Антона Воронова.



Теги: Донбасс, дом, гранаты, Лиман (Красный Лиман)
 
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