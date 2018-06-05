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Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу

05.06.2018 17:43
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Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко угрожает Украине возможностью открывать огонь в случае угрозы со стороны ВСУ во время проведения ими учений в Азовском море.

При этом главарь "ДНР" угрожает Украине пустить в ход грозное оружие РСЗО "Чебурашка", которое ранее стало объектом насмешек пользователей социальных сетей. Захарченко заявляет, что выставка оружия боевиков в центре Донецка 9 мая не смогла показать весь комплекс и глубину военного арсенала боевиков "ДНР", который они готовы применить в случае необходимости. При этом отдельно Захарченко подчеркнул мощь "Чебурашки", которую он готов пустить в ход в случае необходимости.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, ДНР, угрозы, Захарченко
 
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