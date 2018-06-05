Главная / Новости / Донецкая область / Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу
Последние новости раздела
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко15:02
- В Горловку массово прибывают военные из РФ14:27
- Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов14:20
- В Лимане в жилой дом бросили три гранаты13:47
- Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России11:16
Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу
05.06.2018 17:43
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко угрожает Украине возможностью открывать огонь в случае угрозы со стороны ВСУ во время проведения ими учений в Азовском море.
При этом главарь "ДНР" угрожает Украине пустить в ход грозное оружие РСЗО "Чебурашка", которое ранее стало объектом насмешек пользователей социальных сетей. Захарченко заявляет, что выставка оружия боевиков в центре Донецка 9 мая не смогла показать весь комплекс и глубину военного арсенала боевиков "ДНР", который они готовы применить в случае необходимости. При этом отдельно Захарченко подчеркнул мощь "Чебурашки", которую он готов пустить в ход в случае необходимости.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, ДНР, угрозы, Захарченко
Читайте также:
- Грозный Захарченко угрожает и Украине, и США
- "Армия Новороссии захватит Киев..." - опубликовано видео властей "ДНР" с угрозами Украине "большого наступления". ВИДЕО
- Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам
- Кремлевские представители "выбили" из минского процесса Горбулина и Бессмертного, теперь хотят избавиться от Кучмы и Геращенко
- Главарь "ДНР" снова угрожает Киеву
- ДНРовцы угрожали оружием представителям ОБСЕ на Донбассе
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко15:02
- В Горловку массово прибывают военные из РФ14:27
- Где купить бензин в Донецке, Горловке и Макеевке: список адресов14:20
- В Лимане в жилой дом бросили три гранаты13:47
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- Захарченко пригрозил Украине новым оружием: главарь "ДНР" назвал место, где готов применить силу17:43
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Завтра в Украине похолодает: синоптики уточнили, где ждать дождь и спад температуры16:50
- Журналисты, блогеры, писатели: В СМИ появился "список 47" потенциальных жертв российских спецслужб16:30
- Донетчине грозит заражение воды. Переполненные отстойники свинофермы под Бахмутом вот-вот заразят Северский Донец16:05
- Переселенцам продолжают блокировать пенсии15:52
- Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине15:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Пришла отличная новость из зоны ООС