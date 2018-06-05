Затопление шахт привело к проседанию грунта на Донетчине

05.06.2018 15:36

Глава Министерства по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что в результате затопления шахт грунт в районе Донецка просел на 20-25 сантиметров. Подобная ситуация угрожает жителям жилых кварталов и инфраструктуре города. Об этом сообщает Укринформ.

По словам министра, проседание почвы на территории Донецка было зафиксировано в ходе спутникового мониторинга региона. Грунт, подчеркнул Черныш, просел в среднем на 20-25 сантиметров. Вызвано это затоплением шахт в области.

«По нашему мнению, это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре», — отметил министр.