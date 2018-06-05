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Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России
Жители временно оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России и, наконец-то поняли, что России и, выехавшим в неё сторонникам «ЛДНР» мир не нужен. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины всё больше и больше понимают, что стали жертвой политических игрушек России. Люди окончательно разочарованы и понимают, что России не нужен мир.
Они видят, что россияне, их правители и выехавшие в РФ с оккупированных территорий Донбасса сторонники «русского мира», заинтересованы только в эскалации событий, как они это называют «войне до победного конца», совершенно не интересуясь судьбой людей, оставшихся там, куда пришел «русский мир», несущий нищету, разрушения, ужас и смерть.
Теги: Россия, Донбасс, война, оккупация, ДНР, ЛНР, РФ
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