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Архив - Донецкая область

Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России

05.06.2018 11:16
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Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России

Жители временно оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России и, наконец-то поняли, что России и, выехавшим в неё сторонникам «ЛДНР» мир не нужен. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины всё больше и больше понимают, что стали жертвой политических игрушек России. Люди окончательно разочарованы и понимают, что России не нужен мир.

Они видят, что россияне, их правители и выехавшие в РФ с оккупированных территорий Донбасса сторонники «русского мира», заинтересованы только в эскалации событий, как они это называют «войне до победного конца», совершенно не интересуясь судьбой людей, оставшихся там, куда пришел «русский мир», несущий нищету, разрушения, ужас и смерть.



Теги: Россия, Донбасс, война, оккупация, ДНР, ЛНР, РФ
 
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