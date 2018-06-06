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Боевики ДНР продолжают "задерживать" мирных жителей
06.06.2018 09:21
Боевики ДНР, под видом т.н «выявления диверсионно-разведывательных групп» продолжают «задерживать» мирных жителей. Только за 3 дня, с 1 по 3 июня 2018 года боевиками были «задержаны» 343 человека. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».
«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток, с 1 по 3 июня прошла „операция“ «Ночной город». За нарушение комендантского часа было задержано 343 человека.», — сообщают сепаратистские СМИ.
Теги: Донбасс, СМИ, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, ДРГ
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