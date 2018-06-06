Боевики ДНР продолжают "задерживать" мирных жителей

06.06.2018 09:21

Боевики ДНР, под видом т.н «выявления диверсионно-разведывательных групп» продолжают «задерживать» мирных жителей. Только за 3 дня, с 1 по 3 июня 2018 года боевиками были «задержаны» 343 человека. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток, с 1 по 3 июня прошла „операция“ «Ночной город». За нарушение комендантского часа было задержано 343 человека.», — сообщают сепаратистские СМИ.