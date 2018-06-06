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Архив - Донецкая область

Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери

06.06.2018 20:45
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Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери

Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери. За сутки с 5 по 6 июня 2018 года в рядах боевиков ДНР 11 ликвидированных, еще 45 раненых.

Об этом сообщили известный блогер Fashik Donetskiy, передают «Ведомости Донбасса».

«За вчера у орков 11 трупов и 45 раненых. ВСУ не при делах вообще и соблюдают минские шото там», — написал блогер.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери, ВСУ, Минские договоренности
 
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