Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери

06.06.2018 20:45

Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери. За сутки с 5 по 6 июня 2018 года в рядах боевиков ДНР 11 ликвидированных, еще 45 раненых.

Об этом сообщили известный блогер Fashik Donetskiy, передают «Ведомости Донбасса».

«За вчера у орков 11 трупов и 45 раненых. ВСУ не при делах вообще и соблюдают минские шото там», — написал блогер.