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Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери
06.06.2018 20:45
Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери. За сутки с 5 по 6 июня 2018 года в рядах боевиков ДНР 11 ликвидированных, еще 45 раненых.
Об этом сообщили известный блогер Fashik Donetskiy, передают «Ведомости Донбасса».
«За вчера у орков 11 трупов и 45 раненых. ВСУ не при делах вообще и соблюдают минские шото там», — написал блогер.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, потери, ВСУ, Минские договоренности
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