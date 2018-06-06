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Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»
Во время внеочередной сессии городского совета, прошедшей 4 июня, депутаты Доброполья опробовали электронную систему голосования, пишет Знамя индустрии.
Счетная комиссия и поднятие рук во время голосования останутся в прошлом. Теперь депутаты шахтерского города смогут отдавать свои голоса нажатием на кнопку. Электронная система «Вече» установлена в зале заседаний и уже прошла первые испытания на прочность.
Электронное голосование оперативно сможет определить, кто из народных избранников прогулял сессию, а также способствует проведению открытого поименного голосования.
– Система «Вече» поможет сократить время при подготовке к проведению сессии, при обработке ее результатов, а также способствует автоматизации контроля за соблюдением регламентных норм, – сообщают в горсовете
Теги: Донбасс, Доброполье, голосование, вече
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