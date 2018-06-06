Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО

06.06.2018 19:22

Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» об отсутствии потерь в рядах боевиков «ДНР» и российских наемников, только российских наемников, ставших «грузом 200», несколько человек в день! Раз в неделю «груз 200» вывозится в РФ.

Кроме того, ежедневно есть раненные. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь боевиков «ДНР» Александр Бородай заявил: «#Бородай: сейчас у #роа в среднем за день есть, как правило, 2-3 200х, из них где-то 1-2 #груз200 в неделю мы вывозим в РФ». О потерях «местных ополченцев» он даже не счел нужным говорить, как о малоценном расходном материале.