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Архив - Донецкая область

Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО

06.06.2018 20:26
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Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО

Появилась новая информация по ситуации с боевиком Владимиром Жогой по прозвищу Воха, который возглавляет подразделение "ДНР" "Спарта". В Сети опубликовано видео очевидцев, которые стали свидетелями страшной аварии, в результате которой девушка боевика погибла на месте, передает dialog.ua.

Очевидцы сообщают, чта Жога ехал на мотоцикле по Донецку и был сбит микроавтобусом. На опубликованных в Интернете кадрах с авторегистратора машины в Донецке видно, что обломки мотоцикла валяются на проезжей части, а движение автотранспорта заблокировано.

Судя по дате, указанной на авторегистраторе, авария произошла 5 июня в 13:20 по местному времени. Второй очевидец проехал мимо эпицентра аварии, зафиксировав неподвижно лежащее на дороге тело женщины. СМИ боевиков сообщают, что командир "Спарты" был госпитализирован в местную больницу. Гибель женщины была подтверждена в социальных сетях.



Теги: Донбасс, СМИ, авария, боевик, гибель, ДТП, больница, ДНР, соцсети
 
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