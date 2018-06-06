Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО

06.06.2018 20:26

Появилась новая информация по ситуации с боевиком Владимиром Жогой по прозвищу Воха, который возглавляет подразделение "ДНР" "Спарта". В Сети опубликовано видео очевидцев, которые стали свидетелями страшной аварии, в результате которой девушка боевика погибла на месте, передает dialog.ua.

Очевидцы сообщают, чта Жога ехал на мотоцикле по Донецку и был сбит микроавтобусом. На опубликованных в Интернете кадрах с авторегистратора машины в Донецке видно, что обломки мотоцикла валяются на проезжей части, а движение автотранспорта заблокировано.

Судя по дате, указанной на авторегистраторе, авария произошла 5 июня в 13:20 по местному времени. Второй очевидец проехал мимо эпицентра аварии, зафиксировав неподвижно лежащее на дороге тело женщины. СМИ боевиков сообщают, что командир "Спарты" был госпитализирован в местную больницу. Гибель женщины была подтверждена в социальных сетях.