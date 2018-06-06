Эскалация конфликта на Донбассе спровоцирована слухами и испугом - Машовец дал прогноз действий боевиков

06.06.2018 09:58

Эксперт считает, что обострение ситуации на востоке Украины напрямую связано с пропагандой и информационной войной. Константин Машовец уверен, что действия боевиков связаны с тем, что по Донбассу прошел слух о планах ВСУ.

Теперь оккупанты готовятся к масштабной атаке ООС и пытаются действовать по схеме "лучшая защита - это нападение", сообщает "Диалог.UA".

Координатор группы "Информационное сопротивление" отмечает, что боевики не пойдут в активное наступление в больших городах. Они могут начать военные действия в тех же Константиновке или Мариуполе, но дальше пойти побоятся. Всё из-за того, что формирования не представляют собой целостной, организованной и боеспособной армии.

Машовец считает, что все дело в местном населении, которое уверено, что украинские войска вот-вот пойдут в масштабное наступление. А у оккупантов нет другого выхода, как начать таким образом реагировать на эти слухи.