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Ликвидирован наемник из РФ, воевавший на стороне «ДНР»
06.06.2018 10:19
Кроме боевиков «ДНР» на оккупированных территориях Донецкой области потери несут и российские наемники. Стало известно о ликвидации российского наемника-оккупанта из Магадана. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Источники сообщают, что 4 июня 2018 года снайпером ликвидирован Чуйко Сергей Васильевич «где-то на юге Донецкой области». О нем известно, что он родился в Магадане 29 февраля 1976 года. Был ликвидирован снайпером.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, снайпер, наемник, потеря, ДНР, оккупанты, РФ
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