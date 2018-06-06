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«ЛНР»: Россия не будет закрывать границу с неподконтрольным Украине Донбассом на время ЧМ-2018
В группировке «ЛНР» уверяют, что на время проведения Чемпионата мира по футболу подконтрольные боевикам пограничные пункты пропуска не будут приостанавливать свою работу. Как заявил председатель «таможенного комитета ЛНР» Андрей Карпак, все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ будут работать в усиленном режиме.
«Хочу заявить, что на время проведения Чемпионата мира все пункты пропуска будут работать в штатном режиме, в усиленном. Смены пограничной охраны, служб таможенного комитета будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить пропуск через пункты пропуска, расположенные на границе с Российской Федерацией», — сказал он в комментарии сепаратистской «ГТРК ЛНР».
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Автомобили с номерами «ДНР/ЛНР» свободно пересекают границу с Россией, несмотря на отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы. Для въезда в РФ с неподконтрольной Украине территории Донбасса достаточно предъявить паспорт, в том числе, выданный структурами «ДНР/ЛНР».
Владельцы таких паспортом могут бронировать гостиницы и билеты на транспорт в России, выяснило РБК.
18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на неподконтрольной территории Донбасса.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, боевики, Чемпионат мира по футболу, пункты пропуска, РФ
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