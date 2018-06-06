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Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана
06.06.2018 22:29
Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» сегодня, 6 июня 2018 года на оккупированную Горловку обрушился мощный ураган, который разрушил порядка 40 кровель домов, повалил более 50 деревьев и обесточил многие районы города.
Местные жители опубликовали фото результатов урагана.
Теги: Донбасс, Горловка, фото, ураган, оккупация
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