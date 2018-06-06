Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана

06.06.2018 22:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» сегодня, 6 июня 2018 года на оккупированную Горловку обрушился мощный ураган, который разрушил порядка 40 кровель домов, повалил более 50 деревьев и обесточил многие районы города.

Местные жители опубликовали фото результатов урагана.



Теги: Донбасс, Горловка, фото, ураган, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх