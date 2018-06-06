Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана

06.06.2018 22:29

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» сегодня, 6 июня 2018 года на оккупированную Горловку обрушился мощный ураган, который разрушил порядка 40 кровель домов, повалил более 50 деревьев и обесточил многие районы города.

Местные жители опубликовали фото результатов урагана.