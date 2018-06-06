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На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку
06.06.2018 21:27
По информации пресс-службы ООС в Facebook, в ночь на 6 июня террористы пытались под прикрытием плотного огня захватить позиции украинских военных, передает donpress.com.
«Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь.
Тем временем, диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить»,
Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить», — говорится в сообщении.
Таким образом ему удалось не допустить попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.
Теги: Донбасс, фельдшер, боевики, обстрелы, террористы, ДРГ, ООС
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