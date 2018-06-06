На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку

06.06.2018 21:27

По информации пресс-службы ООС в Facebook, в ночь на 6 июня террористы пытались под прикрытием плотного огня захватить позиции украинских военных, передает donpress.com.

«Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь.

Тем временем, диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить»,

Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить», — говорится в сообщении.

Таким образом ему удалось не допустить попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.