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На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку

06.06.2018 21:27
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На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку

По информации пресс-службы ООС в Facebook, в ночь на 6 июня террористы пытались под прикрытием плотного огня захватить позиции украинских военных, передает donpress.com.

«Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь.

Тем временем, диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить»,

Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить», — говорится в сообщении.

Таким образом ему удалось не допустить попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.



Теги: Донбасс, фельдшер, боевики, обстрелы, террористы, ДРГ, ООС
 
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