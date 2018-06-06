Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление

06.06.2018 11:40

Известный украинский военный эксперт Константин Машовец полагает, что гибридные российские войска при определенном стечении обстоятельств могут осуществить попытку оккупации Мариуполя, Бахмута или Константиновки. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

По словам эксперта, Кремль хочет реализовать подобный сценарий исключительно руками террористов "Л/ДНР" без нового прямого ввода регулярной российской армии на Донбасс. Впрочем, несмотря на факт невозможности проведения подобной операции в ближайшее время, Россия пытается усилить боеспособность боевиков для потенциального наступления.

Как отмечает Машовец, РФ удерживает на российско-украинских границах около 70-80 тысяч военных и обеспечивает около 7-8 тысяч российских военных на оккупированных районах Донбасса для проведения специальных операций.

Впрочем, журналист подчеркнул, что, несмотря на все намерения Кремля, гибридные российские войска "ДНР" и "ЛНР" значительно уступают по боеспособности силам украинской армии.