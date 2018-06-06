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"С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои
В соцсетях сообщают, что уже какой день подряд боевики после 19:00 переходят к активным вооруженным провокациям, а также в открытую перемещают вражескую технику. Дончане предполагают, что оккупанты готовят очередной штурм для чего к некоторым позициям "ДНР" усиленно стягивается живая сила оккупантов и вооружение, передает "Диалог.UA".
Жители Донецка пишут, что уже на протяжении трех часов подряд вчера 5 июня слушают мощные обстрелы. Наиболее интенсивные бои идут в районе Донецкого аэропорта, гулко громыхает и на западе оккупированного города
"Донецк Шахтерская слушает тяжелое", "Танковое и минометное гупанье. Отлет от Донецка","Токо шо нехилый приход был не меньше 120, улетают пока ВОГи… В АП и на Песках тихо","Донецьк 19:50 не тихо. Враження - працює танк", "Донецк орки где-то с половины 7-го рм под гром косят, в направлении #ДАП-#промка бабахи","С аэропорта уродцы лупят еще с 4 утра, фашисты".
Об интенсивных боях сообщают и жители Докучаевска, а также оккупированной Макеевки. По их словам работают минометы, стрелковое и др. вооружение российских оккупантов.
"Тем временем близ Докуча интенсивный бой", "Докуч. Замес!", "Опять ночка веселая предстоит", "Орки как осатанели, лупят всем, что есть", - пишут в соцсетях очевидцы.
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, ДНР, обстрелы, Донецкий аэропорт, соцсети, провокации
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