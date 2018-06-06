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Сильный взрыв в Горловке: «Все задрожало»
06.06.2018 11:18
Жители временно оккупированной Горловки (Донецкая область) сообщают о сильном взрыве, который прогремел в окрестностях города.
Об этом горловчане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
«Все задрожало, что это было? #Горловка», — написал местный житель.
«#Горловка юго-запад, что-то грохнуло сильно», — добавил другой комментатор.
Никаких подробностей по данному инциденту пока нет.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, взрыв, соцсети
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