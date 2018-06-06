Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня

06.06.2018 08:49

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 6 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 15 авто, в Горловку 30.

Марьинка в сторону Курахово нет очереди, в Донецк 40 авто.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 45 авто, в Донецк 30.

Гнутово в оба направления по 20 авто.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

Нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

8.31 На Еленовке в Волноваху 15 авто, на Донецк сразу на проверку.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных