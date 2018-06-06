- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком19:45
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО19:22
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи18:35
- В Донецке «за бензином исчез и доллар»16:40
- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине
Организация заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности украинского государства. 6 июня, в среду Совет безопасности ООН опубликовал резолюцию, касающуюся вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом передает "Европейская правда" и dialog.ua.
Как стало известно, в Организации "выражают озабоченность" ухудшением ситуации безопасности на Донбассе и выражают поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Соответствующую информацию пресс-служба постоянной миссии Украины при ООН опубликовала в своем Тwitter.
Совет безопасности выступил с резким осуждением нарушения режима прекращения огня, использования тяжелого вооружения на линии разграничения сторон и призывает к выполнению обязательств, взятых на себя в Минске сторонами конфликта. Кроме того, упоминается тяжелейшая гуманитарная ситуация на Донбассе.
Напомним, российский представитель в ООН Небезя заявил, что рассчитывает на "сбалансированное решение" Организации по украинскому вопросу.
Теги: Украина, Донбасс, Минск, ООН, конфликт, резолюция, Совет безопасности
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО
- ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов
- Постоянный представитель Украины при ООН назвал «маловероятным» введение миротворцев на Донбасс в этом году
- В МИД Беларуси сделали скандальное заявление по Крыму: стало известно, почему на самом деле делегация страны проголосовала против украинской резолюции в ООН
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
- Онлайн-трансляция: Россия блокировала "крымскую" резолюцию Совбеза ООН (ВИДЕО)
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком19:45
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО19:22
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи18:35
- В Донецке «за бензином исчез и доллар»16:40
- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком19:45
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО19:22
- Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине18:59
- "Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи18:35
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление