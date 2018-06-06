Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине

06.06.2018 21:04

Организация заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности украинского государства. 6 июня, в среду Совет безопасности ООН опубликовал резолюцию, касающуюся вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом передает "Европейская правда" и dialog.ua.

Как стало известно, в Организации "выражают озабоченность" ухудшением ситуации безопасности на Донбассе и выражают поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Соответствующую информацию пресс-служба постоянной миссии Украины при ООН опубликовала в своем Тwitter.

Совет безопасности выступил с резким осуждением нарушения режима прекращения огня, использования тяжелого вооружения на линии разграничения сторон и призывает к выполнению обязательств, взятых на себя в Минске сторонами конфликта. Кроме того, упоминается тяжелейшая гуманитарная ситуация на Донбассе.

Напомним, российский представитель в ООН Небезя заявил, что рассчитывает на "сбалансированное решение" Организации по украинскому вопросу.