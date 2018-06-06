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Архив - Донецкая область

В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию

06.06.2018 21:46
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В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию

В «ДНР» предприятия, подконтрольные А.Захарченко и его окружению, скупают у фермеров сельхозпродукцию по заниженным ценам и продают в РФ в 3 раза дороже.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Фермеры, которые возмущаются данной ситуацией, предупреждаются боевиками, что недовольных в принудительном порядке будут отправить на передовую.



Теги: Россия, Донбасс, продажа, урожай, фермер, ДНР, Захарченко, Тымчук, РФ
 
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