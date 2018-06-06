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В "ДНР" задержан иностранец по подозрению "в покушении" на Басурина – подробности
В Донецке был задержан гражданин Иордании Хальдуна Найефа Саила Харахшеха, который, по мнению боевиков, "работал" на украинские власти. По сообщениям изданий, молодого человека могут осудить на 20 лет. Сообщается, что он был "завербован" украинской стороной еще в 2016 и находился в Донецке по приказу украинских военных.
Об этом сообщают росСМИ, передает "Диалог.UA".
Бойцы Операции Объединенных сил 5 июня уничтожили на Донбассе российский беспилотник-шпион. Боевики заявили, что Хальдун Харахшеха должен был совершить нападение на одного из главарей боевиков Эдуарда Басурина, которой занимается пропагандой в псевдореспублике.
По сообщениям росСМИ, иорданца также обвинили и в других нарушениях. Хальдун Харахшеха обвиняется в сборе информации о позициях боевиков и расположении техники. Информации со стороны иорданских властей пока не поступало, как и со стороны украинской стороны.
Суд Белоруссии вынес суровый приговор Павлу Шаройко, обвинив его в шпионаже. Возможно, украинца обменяют на Юрия Политику. К президентским выборам в Украине боевики стараются обновить в России военную технику, чтобы плотно атаковать в период политической борьбы в стране.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, СМИ, покушение, беспилотник, задержание, ДНР, боевики, Басурин, ООС
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