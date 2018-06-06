В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone

06.06.2018 08:19

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области снова столкнулись с проблемой отсутствия связи Vodafone. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Местные источники сообщают, что во временно оккупированных населенных пунктах Донетчины начались проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. В течение нескольких предыдущих дней наблюдались небольшие сбои, а сегодня около 15 часов связь пропала. Жители временно оккупированных Донецка и Горловки активно обсуждают это в соцсетях и предполагают, что это оккупационные «власти ДНР» снова глушат связь:

«#Донецк посоны, проверьте #водафон глушат или нет?»

«Последние несколько дней работа Водофона неустойчивая. Качество сигнала постоянно меняется, от макс. до полного отсутствия. Глушат? А как это проверить? Сейчас 3 с 5, а было стабильно 5!»

«Вшки постепенно отключают»

«Похоже, что так»,

«Какие-то в горловке опять траблы со связью? Сегодня пришлось опять скайпом воспользоваться, после долгого перерыва».