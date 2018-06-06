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В Донецке «за бензином исчез и доллар»
06.06.2018 16:40
Сегодня во временно оккупированной Донецке на всех обменных пунктах исчезли указатели курса валют. Некоторые связывают это с исчезновением бензина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, ощущают себя снова в 90-х. Те, кому утром нужно было купить гривны, доллары или евро, ни на одном из пунктов обмена валюты не увидели указателей с куром валют. При этом сами «обменники» работали.
Дончане связывают такое развитие событий с исчезновением бензина:
«Здравствуйте 90-е… Прошелся по городу, интересно, все обменные пункты открыты, и негде не вывешен курс валют, к чему бы это. За….уже сюрпризами»,
«За бензином исчез и доллар...».
Теги: Донецк, Донбасс, доллар, бензин, топливо, обмен валют, оккупация, горючее
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