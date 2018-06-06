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Архив - Донецкая область

В Горловке появились боевики с нашивкой сирийской армии

06.06.2018 12:42
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В Горловке появились боевики с нашивкой сирийской армии

В оккупированной Горловке заметили странных боевиков, у которых нашивки сирийской армии. Об этом сообщают очевидцы, передают «Ведомости Донбасса».

«Прислали из Горловки, У одного нашивка сирийской армии, у второго флаг оккупантов. и у меня закономерный вопрос, кто эти люди и что они здесь забыли ?!!!», — сообщают местные жители в социальных сетях.



Теги: Донбасс, Горловка, армия, Сирия, оккупация, боевики, соцсети
 
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