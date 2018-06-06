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Архив - Донецкая область

В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие

06.06.2018 15:18
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В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие

5 июня 2018 года в России столкнулся пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Пассажирский автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк. В результате ДТП пострадали 3 мирных жителя Донецка.

Об этом сообщает издание "facenews.ua", с ссылкой на пресс-службы управления МВД РФ в Тульской области, передают "Ведомости Донбасса".

Как сообщает источник, в пассажирском автобусе находилось 16 человек, на 315 км федеральной трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «Хино». В результате ДТП 3 человека получили травмы и доставлены в больницу. Пострадавшие люди — жители оккупированного Донецка.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Москва, автобус, авария, МВД, ДТП, пострадавшие, РФ
 
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