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Архив - Донецкая область

Важная информация для пересекающих КПВВ

06.06.2018 16:19
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Важная информация для пересекающих КПВВ

Сегодня, 6 июня, все КПВВ работают в штатном режиме.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» 15/30;

«Марьинка» 0/40;

«Новотроицкое» 45/30;

«Гнутово» -20/20

Как сообщает "Донбасс SOS", пользователи соцсетей комментируют ситуацию так (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

"9-30 140 легковых авто. 28 автобусов. 120 чел пешеходной очереди из Донецка";

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"10-30 на Марьинке на Марьинке в сторону Донецка сразу на проверку. пешие есть в обе стороны. около 100 человек в каждую сторону";

"Каргил примерно +- 45 авто в обе стороны, пеших немного";

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"9-30 На Еленовке в Волноваху 15 авто, на Донецк сразу на проверку.9-30 На нулевом в сторону мирной территории огромная очередь";

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

-нет информации
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, информация, КПВВ
 
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