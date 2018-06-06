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Важная информация для пересекающих КПВВ
Сегодня, 6 июня, все КПВВ работают в штатном режиме.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорск» 15/30;
«Марьинка» 0/40;
«Новотроицкое» 45/30;
«Гнутово» -20/20
Как сообщает "Донбасс SOS", пользователи соцсетей комментируют ситуацию так (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"9-30 140 легковых авто. 28 автобусов. 120 чел пешеходной очереди из Донецка";
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"10-30 на Марьинке на Марьинке в сторону Донецка сразу на проверку. пешие есть в обе стороны. около 100 человек в каждую сторону";
"Каргил примерно +- 45 авто в обе стороны, пеших немного";
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
"9-30 На Еленовке в Волноваху 15 авто, на Донецк сразу на проверку.9-30 На нулевом в сторону мирной территории огромная очередь";
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
-нет информации
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, информация, КПВВ
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- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
- «Хотим дышать»,— несколько тысяч жителей Мариуполя вышли на экологический митинг15:41
- В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие15:18
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- "Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе13:21
- «ЛНР»: Россия не будет закрывать границу с неподконтрольным Украине Донбассом на время ЧМ-201813:02
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- Важная информация для пересекающих КПВВ 16:19
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра15:58
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