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ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
Несмотря на постоянные обстрелы боевиков "ДНР" подразделение 30-й ОМБр осуществило продвижение вглубь Донбасса, приблизившись к оккупированному Донецку.
Информацию об этом сообщают журналисты "24 канала", побывавшие на передовой в окрестностях столицы Донбасса, передает dialog.ua.
Передовые подразделения смогли приблизиться к городу еще на 800 м, при этом до оккупированного Донецка украинским подразделениям осталось всего 4,5 километра.
Солдаты украинской армии сообщают, что операция была предложена взводным и осуществлялась максимально скрытно - боевики смогли обнаружить продвижение украинской армии лишь после того, как инженерные работы по созданию укрепительных сооружений первой очереди были проведены уже на 70%.
При этом в течение 7 дней боевики не подозревали о приближении бойцов 30-й ОМБр. На данный момент подразделения украинской армии продолжают укреплять новые позиции, пытаясь обезопасить себя от попытки боевиков взять реванш.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, оккупация, боевики, ВСУ, наступление
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