За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ

06.06.2018 09:42

За прошедшие сутки, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра. Сообщает Штаб ООС, передает 62.ua.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино вблизи Мариуполя.

Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвинутся в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, четверо ранены.

Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Во время боевых действий прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

С началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.