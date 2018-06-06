Захарченко угрожает Украине «Чебурашками» морского базирования. ВИДЕО

06.06.2018 08:07

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в ответ на перекрытие Украиной части акватории Азовского моря «республика» может применить «Чебурашки» наземного базирования, передает 62.ua.

«К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая она не смогла показать весь комплекс и все мощь продукции ВПК, которую мы делаем.

Я хочу напомнить Украине, что у нас «Чебурашки» морского базирования тоже есть.

Если они объявили учения в наших прибрежных водах, на сегодняшний момент времени, мы имеем право открыть учебные стрельбы по водным целям», - заявил Захарченко.