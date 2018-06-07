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Бабушка из Краматорска сдала массу боеприпасов и взрывчатки
В Краматорский отдел полиции обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее дома находится большое количество боеприпасов.
Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу и изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила зального массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.
Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.
Женщина объяснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщину освободят от уголовной ответственности за незаконное хранение боеприпасов.
Теги: Донбасс, полиция, взрывчатка, арсенал
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