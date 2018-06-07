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Архив - Донецкая область

Донбасс: кто стремится через попранную границу

07.06.2018 16:58
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Донбасс: кто стремится через попранную границу

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), Миссия посетила один приграничный район на Донбассе, который не контролируется правительством.

Пребывая в пункте пропуска на границе возле н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) в течение около 1 часа, команда Миссии видела, что в Украину через попранную украино-российскую границу въехали 22 автомобиля (8 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими, 1 — с литовскими и 6 с табличками "ДНР") и 2 мини-фургона (с украинскими номерными знаками). Команда СММ также отметила, что из Украины выехали 18 автомобилей (6 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими, 1 — с польскими и 5 с табличками "ДНР"), 1 микроавтобус (с табличками "ДНР") и 2 грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими).



Теги: Донбасс, Новоазовск, граница, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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