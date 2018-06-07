Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов

07.06.2018 12:38

Информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал сегодня, 7 июня, новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили значительную часть Донецкой области. На Луганщине их было меньше.





Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины Объединенных сил (ОС).



Противник вчера 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов.



Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.