Как снабжаются Донецк и Ясиноватая после остановки ДФС

07.06.2018 10:24

Представители т.н. "МЧС" неподконтрольной части Донетчины подтвердили остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС).



"В 21.35 06.06.2018, Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, КП "Компания "Вода Донбасса", Донецкая фильтровальная станция – работа станции приостановлена вследствие отключения ПС 110 кВ в результате боевых действий. Водоснабжение городов Донецк и Ясиноватая осуществляется от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции. Работы по восстановлению электроснабжения запланированы на 07.06.2018", - отмечается в сообщении.



Напомним, что Донецкая фильтровальная станция (ДФС) обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.