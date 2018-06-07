Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса

07.06.2018 11:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса

Все донбасские контрольный пункты въезда-выезда сегодня, 7 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения в районе некоторых КПВВ, рассказали пользователи соцсетей.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

6-40 Каргил в Украину до начала моста
8-40 Каргил в Украину +-100 машин лгота +-30

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

7-00 Еленовка в Украину ~80-90 авто (до поворота на жд переезд)
9-00 Еленовка в Украину 130 авто. Движения практически нет.
10-30 Новотроицкое и Перлына - пусто везде. Еленовка на въезд - текущая очередь 5-6 машин. На выезд - около 40 льготы и основная начинает уходить за поворот. Движения практически нет, а подъезжает народ активно

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации

Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Сегодня утром у линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось 145 авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх