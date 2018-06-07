Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения

07.06.2018 13:30

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о двух жертвах среди гражданского населения в результате стрельбы из стрелкового оружия.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 6 июня), в н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели поговорили с 64-летним мужчиной, левое бедро которого было перебинтовано повязкой. Он сообщил, что получил пулевое ранения 28 мая около 21:30, когда он находился во дворе своего дома на ул. Луговой, 96, в н. п. Воздвиженка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка) примерно в 8 км от линии соприкосновения.



Представитель Вооруженных сил Украины в СЦКК сообщил наблюдателям о ранении мирного жителя с такой же фамилией и проживающего по такому же адресу 28 мая. Заместитель главврача больницы в Светлодарске сообщил команде СММ, что мужчину с огнестрельным ранением левого бедра было доставлено в больницу рано утром 29 мая, где ему была оказана помощь. Он также добавил, что пострадавшего выписали 30 мая.



В этой же больнице 61-летний мужчина сообщил наблюдателям, что его подстрелили, когда он пытался пересечь пешком линию соприкосновения с района вблизи Дебальцево в направлении Светлодарска в то время, как утром 2 июня там продолжались боевые действия.



Наблюдатели отметили, что мужчина пребывал в шоковом состоянии. Медицинский персонал в больнице сообщил, что во второй половине дня 2 июня к ним в больницу доставили мужчину, у которого было диагностировано открытый перелом со смещением левой голени. По словам медперсонала, пострадавший получил перелом в результате пулевого ранения на вылет. Ему была оказана медицинская помощь. В Светлодарске сотрудник полиции сообщил СММ, что мужчина, проживающий в окрестностях Дебальцево, поступил в больницу 2 июня.