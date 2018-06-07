На Донбассе авто пошли лоб в лоб: есть пострадавшие

07.06.2018 09:36

На автодороге Новогродовка-Красный Яр (подконтрольная правительству часть Донецкой области) лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Оба водителя и их пассажиры получили телесные повреждения.



Вчера, 6 июня, около 10:00, утра на трассе Новогродовка-Красный Яр произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21099 и ВАЗ 2107. В результате ДТП водители 27 и 60 лет и их пассажиры 29 и 54 лет получили травмами средней тяжести. Карета скорой помощи сразу же доставила пострадавших в Новогродовскую горбольницу.



Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.