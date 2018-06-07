На Донбассе начала спецоперация

07.06.2018 12:17

В Покровской оперзоне Донецкой области сегодня, 7 июня, стартовала спецоперация по безопасности дорожного движения.



Как сообщает сайт Покровского отдела полиции, с сегодняшнего дня на территории обслуживания Покровского ОП будет проходить оперативно-профилактическая отработка, направленная на выявление нарушений правил дорожного движения, профилактику аварийности на дорогах, недопущение преступлений с использованием транспортных средств и фактов перевозки оружия и взрывчатки.



Сегодня в Покровском отделе полиции (расположен в Покровске – бывший Красноармейск) прошел инструктаж экипажей групп реагирования патрульной полиции, задействованных в проведении спецоперации. Заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП области Александр Вит обратил внимание правоохранителей на неукоснительное соблюдение законности, служебной и транспортной дисциплины, меры личной безопасности и уважительной поведения по отношению участников дорожного движения.



Напомним, что вчера в Покровской оперзоне (к ней относятся Покровск, Мирноград, Доброполье, Селидово, Родинское, Авдеевка, а также Добропольский и Покровский районы) на автодороге Новогродовка-Красный Яр лоб в лоб столкнулись два автомобиля.