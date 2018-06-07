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На Донбассе приговорили женщину-майора из "Минобороны ДНР"
В Донецкой области суд заочно приговорил 53-летнюю сотрудницу "Министерства обороны ДНР" к 8 годам тюрьмы.
Прокуратурой Донецкой области доказано, что жительница Донецка в 2014 году по идейным и политическим соображениям вступила в ряды незаконного вооруженного военного формирования так называемой "ДНР". С августа 2014 женщину назначили на должность заместителя начальника отдела наград "Министерства обороны ДНР", где она получила воинское звание майор.
"Одной из задач, возложенных руководством террористической организации "ДНР" на женщину, было осуществление сбора, анализа и передачи террористам данных о местах дислокации, маршрутах передвижения, количестве и огневые позиции военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. - В ноябре того же года активную участницу псевдореспублики избрали депутатом "Народного совета ДНР". Кроме того, она занимает должность "заместителя председателя комитета народного совета по конституционному законодательству и городскому строительству ДНР".
По результатам рассмотрения обвинительного акта, направленного прокуратурой Донецкой области в Константиновский горрайонный суд, злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Она признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Приговор заочный - злоумышленница скрывается от органов следствия и суда на оккупированной территории Донецкой области.
Теги: Донбасс, суд, приговор, оккупация, ДНР
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