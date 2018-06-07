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На Донбассе замечены радиоразведчики
07.06.2018 15:02
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ засек в районе Дебальцево (неподконтрольная правительству часть Донбасса) антенну от комплекса радиоразведки "Торн".
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), 3 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 2 военных грузовика с кузовом-фургоном (КамАЗ-4310) и установленной антенной от комплекса радиоразведки "Торн" около Дебальцево.
Теги: Донбасс, беспилотник, оккупанты, СММ ОБСЕ
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- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе замечены радиоразведчики15:02
- Новый теракт на Донбассе: появилась реакция украинской стороны14:46
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