На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений

07.06.2018 13:11

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебровский встретился с участниками Первого всеукраинского конкурса "Мужество без ограничений", который проходит в Краматорске.



Пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что участие в конкурсе принимают 14 колясочников из Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областей. В рамках конкурса состоялись соревнования по бочче, альпинизма, дартсу, гонках на колясках, также участники продемонстрировали своё умение разбирать и собирать огнестрельное оружие.



"Для мужественных людей ограничений не существует. Вы - невероятные люди, которые вдохновляют и учат по-настоящему любить жизнь. Успехов и вдохновения каждому из вас и покорения новых вершин - в жизни и спорте", - обратился Жебривский к участникам конкурса.