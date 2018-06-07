- Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения13:30
- На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений13:11
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ12:27
- На Донбассе начала спецоперация12:17
- Остановка ДФС: станцию готовят к консервации11:45
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса11:23
- Страшный май на Донбассе: озвучены шокирующие данные11:10
На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебровский встретился с участниками Первого всеукраинского конкурса "Мужество без ограничений", который проходит в Краматорске.
Пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что участие в конкурсе принимают 14 колясочников из Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областей. В рамках конкурса состоялись соревнования по бочче, альпинизма, дартсу, гонках на колясках, также участники продемонстрировали своё умение разбирать и собирать огнестрельное оружие.
"Для мужественных людей ограничений не существует. Вы - невероятные люди, которые вдохновляют и учат по-настоящему любить жизнь. Успехов и вдохновения каждому из вас и покорения новых вершин - в жизни и спорте", - обратился Жебривский к участникам конкурса.
Теги: Донбасс, Краматорск, конкурс, Жебривский
- Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения13:30
- На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений13:11
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые12:33
- В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ12:27
- На Донбассе начала спецоперация12:17
- В ОРЛО авто влетело в отбойник12:00
- Остановка ДФС: станцию готовят к консервации11:45
- В Украине принят закон об Антикоррупционном суде13:40
- Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения13:30
- На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений13:11
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые12:33
- В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ12:27
- На Донбассе начала спецоперация12:17
- В ОРЛО авто влетело в отбойник12:00
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины