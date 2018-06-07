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Архив - Донецкая область

На Донетчине обновляют автовокзалы

07.06.2018 19:00
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На Донетчине обновляют автовокзалы

В Краматорске, где сейчас сосредоточены областные власти Донетчины, провели капитальный ремонт автовокзала. Он длился два года и стоил почти 4 миллиона гривен. На очереди - другие города подконтрольной части региона.

"Деньги были выделены из собственной прибыли предприятия. Масштабная реконструкция не только изменила внешний вид здания, но и спасла автовокзал от разрушения", - сообщает АКМЦ.

"Еще недавно стоял вопрос о закрытии автовокзала связи с аварийным состоянием здания автостанции. Но мы понимали, что Краматорск сейчас является областным центром и поэтому он не может остаться без транспортных ворот. При поддержке местных властей и депутатов городского совета мы приступили к проектированию, а затем и до капитального ремонта. Укрепили фундамент, несущие стены, сделали внутренние работы ", - сообщил директор ООО "Восточные автовокзалы" Тимофей Шкиндер.

После реконструкции на автовокзале оборудованы комфортный зал ожидания, обновленные кассы, есть табло с текущей информацией отправления автобусов. Также появился новый санузел, комната матери и ребенка, медпункт. Везде предусмотрены условия для людей с ограниченными физическими потребностями.

Следующим этапом будет ремонт перронов. Городские власти Краматорска уделят внимание благоустройству прилегающей территории автовокзала.

Председатель общественного союза "Всеукраинская ассоциация автостанций" Игорь Житинский пообещал, что постепенно будут отремонтированы автовокзалы в других городах Донецкой области. Все они будут выполнены в едином корпоративном стиле. Уже к концу этого года после капитальной реконструкции откроются автовокзалы в Покровске (бывший Красноармейск) и Бахмуте (бывший Артемовск).



Теги: Донбасс, Краматорск, ремонт, автовокзал
 
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