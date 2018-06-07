На двух шахтах в "ДНР" произошли ЧП

07.06.2018 09:22

Горняки из шахт Шахтерска и Тореза (Чистяково), расположенных на временно неподконтрольной правительству Украины части Донетчины (т.н. "ДНР") оказались в больницах.



6 июня с 08.23 до 10.35 в г. Шахтерск, на преприятии "Шахта "Шахтерская Глубокая" горноспасатели оказали медицинскую помощь мастеру участка ТВС, 1954 г.р., перенесшему сердечный приступ. Пострадавшего транспортировали в удовлетворительном состоянии в центральную горбольницу г. Шахтерска.



В тот же день с 10.57 до 12.50 в г. Торез (Чистяково) на шахте им. Лутугина в 3-й восточной коренной лаве пласта h7 произошелтравматизм на производстве. Во время выполнения работ по спуску вагонов в сборном ходке получил травму горнорабочий подземный, 1993 г.р. Горноспасатели оказали медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в состоянии средней тяжести в ЦГБ г. Тореза.



Напомним, что координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп "("Народный фронт") Дмитрий Тымчук сообщил: на предприятиях угольной промышленности на территории, контролируемой "ДНР", сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация.