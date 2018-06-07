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На оккупированном Донбассе замечены танки между домами и минометы вне линий отвода
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), оккупанты Донбассе не придерживаются договоренностей об отводе вооружения.
4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил миномет (2Б11 "Сани", 120 мм) к юго-западу от н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), а 5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 2 танка (Т-64), стоявшие между жилыми домами в н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 85 км к югу от Донецка).
4 июня в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил МТ-ЛБ вблизи н. п. Надаровка (64 км к западу от Луганска), а также бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) и подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 "Нард") недалеко от н. п. Веселогоровка (64 км к западу от Луганска).
5 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил предположительно бронетранспортер (неустановленного типа) возле Верхнешироковского.
6 июня наблюдатели видели 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), стоявших восточнее н. п. Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка).
Кроме того, в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующей линии отвода наблюдатели отметили, что там по-прежнему отсутствуют буксируемая гаубица (Д-30) и 15 минометов (ПМ-38, 120 мм).
Теги: Донбасс, беспилотник, военная техника, оккупанты, СММ ОБСЕ
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