Неподконтрольный Донбасс пережил ураганный удар

07.06.2018 10:13

Ураган, ударивший вчера по ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная украинскому правительству часть Донбасса) натворил немало бед.



Погодные условия ухудшились во второй половине дня. В некоторых населенных пунктах т.н. "ДНР" прошли проливные дожди, которые сопровождались порывистым ветром - до 23 метров в секунду. В частности, в Горловке в результате урагана были обесточены свыше 60 трансформаторных подстанций. Местные жители выкладывали фото последствий ураганного удара.



В Центрально-Городском районе Горловки вследствие резкого ухудшения погодных условий были повреждены шиферные кровли 35 многоквартирных жилых домов.



Аварийно-ремонтные бригады работали в Горловке, Енакиево, Снежном, Торезе и других населенных пунктах. Удалось запитать 270 трансформаторных подстанций, работа которых была приостановлена из-за урагана. На данный момент основные работы завершены, продолжается ремонт на локальных участках.



На неподконтрольной части Луганщины тоже хватало проблем.



В с. Кружиловка. Краснодонского р-на в результате плохих погодных условий (сильный ветер, гроза) получили повреждения шиферные кровли 2-х домов и магазина, произошел обрыв линий эл. передач 0,4 кВ, вследствие чего без электроснабжения оставались 20 частных домов. В 15.00 электроснабжение было восстановлено.



В г. Ровеньки упавшим деревом повреждена ВЛ – 6 кВ, вследствие чего без электроснабжения оставались 1820 абонентов. Силами МЧС и коммунальных служб дерево было деблокировано. В 22.00 электроснабжение восстановлено.



В Красном Луче по ул. Харченко в результате плохих погодных условий упавшим деревом повреждена газовая труба низкого давления, вследствие чего прекращено газоснабжение восьми жилых домов. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 7 июня.