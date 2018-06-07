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Архив - Донецкая область

Новый теракт на Донбассе: появилась реакция украинской стороны

07.06.2018 14:46
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Новый теракт на Донбассе: появилась реакция украинской стороны

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) отреагировал на сегодняшний взрыв на Луганщине, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз прибегли к провокациям и терактам против мирного населения. Сегодня, 7 июня, около 10.30, оккупанты совершили преступление против мирного населения в населенном пункте Голубовское, что на Луганщине на временно оккупированной территории, - сообщает пресс-центр ООС. - В жилом квартале населенного пункта террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители. Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан".

Командование Объединенных сил подчеркивает, что принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не ведет обстрелы мирных населенных пунктов, не размещают позиций подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.
"Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения", - отмечает в сообщении.

Ранее информресурсы оккупантов сообщили, что якобы после минометного обстрела шесть жителей н.п. Голубовское были ранены.



Теги: Донбасс, взрыв, теракт, оккупанты, ООС
 
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