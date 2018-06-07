Огонь охватил три района Донетчины

07.06.2018 08:33

В течение 6 июня на подконтрольной части Донетчины произошло 6 пожаров сухой травы, низовой лесной подстилки и камыша.



4 из 6 вчерашних пожаров произошли в Мангушский районе, по одному - в природных экосистемах в Никольском и Бахмутском районах.



Спасатели напоминают об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, выжигание сухой травы и мусора. И подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил безопасности во время посещения лесных массивов. Нарушение элементарных правил пожарной безопасности может привести к масштабным пожарам и трагическим последствиям.