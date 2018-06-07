Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения

07.06.2018 20:40

В течение мая линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 142 400 человек. Из них через четыре КПВВ в Донецкой области – 872 000 человек, через единственный действующей на Луганщине КПВВ "Станица Луганская" - 270 400 человек. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Отмечается, что по сравнению с апрелем зафиксировано уменьшение общего количества пересечений в Донецкой области на 0,08%, и увеличение в Луганской - на 6,84%. В общем, увеличение на 1,47%.



Наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ "Станица Луганская" - 270 400 человек.



КПВВ "Марьинка" пересекли 281 900 человек и 53 200 транспортных средств;



КПВВ "Майорск" - 253 700 человек и 31 900 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 225 200 человек и 43 300 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 111 200 человек и 25 600 транспортных средств.



Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями на неподконтрольную территорию были доставлены гуманитарные грузы:



продуктов питания - 300 тонн;



строительных материалов - 65,2 тонны;



медицинских препаратов - 2,4 тонны.



По данным МинВОТ, граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, чаще всего ездят на контролируемую территорию для посещения семей, для закупки необходимых товаров и для получения необходимых услуг.



МинВОт уверяет, что работает над повышением удобства и скорости предоставления административных услуг гражданам, пересекающим линию разграничения. Так, в г. Покровск (бывший Красноармейск, что на Донетчине) работает Центр предоставления административных услуг, по ул. Европейская, 53а. С полным перечнем административных услуг, которые могут получить граждане Украины, которые переместились с оккупированных территорий можно по телефону: (06239) 2 24 65 или 066-46-916-27.



Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.



Сегодня утром у линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось 145 авто.